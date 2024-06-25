Sabiha Gökçen bayramda rekor kırdı | Ekonomi Haberleri

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte daha etkili hale gelen dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yolcu rekoru kırdı.

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye’nin ikinci, Avrupa’nın 9’uncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, tatil dönüşü yaşanan taleple birlikte günlük yolcu ve uçak sayısında bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı. 23 Haziran’da havalimanından 132 bin 550 yolcu giriş ve çıkış yaparken, uçak iniş kalkış sayısı da 725 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bayram tatili süresince 7 bin 18 uçak trafiği gerçekleşirken 1 milyon 253 bin 657 yolcuya hizmet verildi.

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TATİLE HAZIRDIK

İSG CEO’su Alp Er Tunga Ersoy, “Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatiliyle birlikte turizm sezonunun en yoğun dönemi başlamış oldu. Bu süreçte beklenen yoğunluktan misafirlerimizin etkilenmemesi amacıyla günler öncesinden iyileştirme hazırlıklarımızı tamamladık. İstanbul’a dönüşlerin pazar günü yoğunlaşmasıyla terminalimizde rekor hareketlilik gördük. Tüm zamanların uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldı. Bu başarıda emeği geçen, bayram öncesi ve tatil esnasında özveriyle beklenen yoğunluğu karşılamak için hazırlanan tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim” dedi.

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