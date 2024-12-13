×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Sabancı yeniden en güçlü kadınlar listesinde

Güncelleme Tarihi:

#Forbes Dergisi#En Güçlü Kadınlar#Güler Sabancı
Sabancı yeniden en güçlü kadınlar listesinde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 04:00

Forbes Dergisi geleneksel ‘Dünyanın En Güçlü 100 Kadını’ listesini yayınladı.

Haberin Devamı

Listenin birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, İtalya Başbakanı Girogia Meloni ise üçüncü sırada yer aldı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise listeye 80’inci sıradan girerek, bir anlamda Türkiye’yi temsil etti.

Derginin internet sitesinde yer alan açıklamada, Güler Sabancı’nın 1930’larda kurulan Sabancı Holding’i yöneten ilk kadın olduğu ifade edildi. Bunun yanında Sabancı Üniversitesi’nin Kurucu Başkanı ve Sabancı Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu da belirtildi. Sabancı’nın bunların yanında, European Round Table for Industry’nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu ve MIT Energy Initiative’in Dış Danışma Kurulu’nda görev aldığı da anımsatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Forbes Dergisi#En Güçlü Kadınlar#Güler Sabancı

BAKMADAN GEÇME!