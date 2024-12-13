Sabancı yeniden en güçlü kadınlar listesinde

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Listenin birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, İtalya Başbakanı Girogia Meloni ise üçüncü sırada yer aldı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise listeye 80’inci sıradan girerek, bir anlamda Türkiye’yi temsil etti.

Derginin internet sitesinde yer alan açıklamada, Güler Sabancı’nın 1930’larda kurulan Sabancı Holding’i yöneten ilk kadın olduğu ifade edildi. Bunun yanında Sabancı Üniversitesi’nin Kurucu Başkanı ve Sabancı Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu da belirtildi. Sabancı’nın bunların yanında, European Round Table for Industry’nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu ve MIT Energy Initiative’in Dış Danışma Kurulu’nda görev aldığı da anımsatıldı.