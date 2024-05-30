Sabancı Holding'de büyük hisse satışı | Ekonomi Haberleri

Sabancı Holding'in ortaklarından Ömer Sabancı, borsada işlem görmeyen statüdeki 10 milyon lot payını borsada satışa konu edebilmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kaydettirdi.

Sabancı Holding'de 10 milyar lirayı aşan hisse satışı gerçekleşiyor. Holdingin ortaklarından Ömer Sabancı

Sabancı Holding'deki 10 milyon lot hissesini borsada satışa konu edebilmek amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kaydettirdi.



Sabancı Holding hissesi 100 liradan işlem görüyor. Satışın gerçekleşmesi halinde 10 milyar liralık tutar Ömer Sabancı'nın hesabına geçecek.

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