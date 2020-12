Sabancı Holding 450 milyon dolar yatırım yapacak | Ekonomi Haberleri

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Zaimler, 4 yılda 565 megavatlık rüzgar enerjisi santrali için 450 milyon dolar yatırım yapacaklarını belirterek, "Bu yatırımla toplam elektrik üretim kapasitemiz 4 bin 150 megavat olacak." dedi.

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırım planlarına ve enerji sektöründeki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının enerji sektörünü de etkilediğine işaret eden Zaimler, bu dönemde elektrik talebinin çok dalgalı hareket ettiğini söyledi. Zaimler ev, ticarethane, küçük işletme ve sanayide elektrik talebinin yaşam ve çalışma şartlarına göre farklılık gösterdiğine dikkati çekerek, "Ülkemizde ikinci çeyrek itibarıyla elektrik tüketiminde belirgin bir azalma yaşansa da ağustos sonrasında normalleşme başladı. Yıl sonu itibarıyla geçtiğimiz yılın az da olsa üzerinde bir tüketim gerçekleşecek gibi görünüyor. Bu yönüyle Türkiye, özellikle gelişmiş batılı ülkelere kıyasla pozitif ayrıştı." diye konuştu.

Kamu politikalarının da bu kapsamda etkili olduğunu aktaran Zaimler, krizlere önceden hazırlıklı ve dayanıklı olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Zaimler, bu kapsamda salgın döneminde ilave önlemler aldıklarına değinerek, "Şirket olarak her zaman ihtiyatlı bir bilanço yönetimimiz var. Finansal risk yönetimi, güçlü bir iş yönetimi ve farklı yakıtlardan oluşan enerji üretim portföyü ile değer zincirinin her aşamasında her tarafta aktif bir oyuncu olarak risklerimizi dağıtmamız ve nitelikli iş kaynağımız en önemli konu." ifadelerini kullandı.

Bütün belirsizliklere rağmen finansal performanslarının geçen yıl rakamlarının ve beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini aktaran Zaimler, şöyle devam etti:

"Sabancı Holding enerji grubu olarak konsolide gelirimiz bu yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 23,6 milyar lira oldu. Faaliyet karımızı yüzde 17, net karımızı ise yüzde 32 artırdık. Bu dönemde, Sabancı topluluğu içinde konsolide bazda operasyonel karlılığın önemli bir kısmını enerji gelirlerimiz oluşturdu. Yıl sonu beklentimiz de bu trendin benzer şekilde devam etmesi."

"ELEKTRİK DAĞITIMINA 9 AYDA 1,3 MİLYAR LİRA YATIRIM"

Zaimler, salgın nedeniyle tedarik zincirinde bazı aksaklıklar yaşandığını fakat yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini anlattı.

"Elektrik dağıtım şebekesine bu yılın 9 aylık döneminde 1,3 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini" dile getiren Zaimler, elektrik üretimi alanındaki büyüme planları kapsamında yenilenebilir enerji ve modern teknolojilere odaklanacaklarını aktardı.

Zaimler, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) rüzgar enerjisi ihaleleri projelerine ilişkin, "Rüzgar enerjisinde Aydın ve Çanakkale'de toplam 500 megavatlık santral kuracağız. Şu anda bu santrallerin kurulacağı sahaların belirlenmesi ve proje geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz. Hedefimiz 2023'te YEKA kapsamındaki rüzgar enerjisi santrallerimizde üretime başlamak. Ayrıca Kayseri'de de 65 megavatlık bir rüzgar santrali yatırımımız daha olacak. Rüzgar enerjisinde 4 yılda 450 milyon dolarlık yatırımı hayata geçireceğiz. Rüzgar enerjisindeki bu yatırımla toplam elektrik üretim kapasitemiz 4 bin 150 megavat olacak. Proje ve yatırımlarımızın odağına sürdürülebilirlik ve yeni teknolojileri aldık. Elektrikli şarj cihazlarından depolamaya kadar birçok konuyu ele alıyoruz. Bizim için dijitalleşme hem kendi süreçlerimiz hem de müşteri temas noktalarımız için vazgeçilmez." değerlendirmesinde bulundu.

"YATIRIMLARDA ASLAN PAYI YENİLENEBİLİR ENERJİNİN"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yatırımların büyük kısmını yenilenebilir enerjinin oluşturacağına dikkati çeken Zaimler, bu kaynakların uzun vadede ucuz enerji üretimi sağlayacağını ve Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını bildirdi.

Zaimler, yenilenebilir enerjide yeni kapasite arzının belirli bir plan çerçevesinde ilerlemesinin ekipman üreticilerinin Türkiye'de yatırım yapmasını sağlayacağını belirterek, "Bu da ekipman üretiminin millileşmesinde büyük bir katkı yapacak. Türkiye'deki yeni yatırımlarda aslan payını rüzgar ve güneş enerjisinin alacağını öngörüyoruz." dedi.

"ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN MEVCUT DOĞAL GAZ SANTRALLERİNE İHTİYAÇ VAR"

Yenilenebilir enerji kapasitesini artırmanın yolunun doğal gaz santrallerinden geçtiğini ve bu santrallerin piyasadaki elektrik fiyatını belirlediğini vurgulayan Zaimler, "Esnek şekilde üretim yapabildikleri ve ülkemiz arz güvenliğine hizmet ettikleri için doğal gaz santrallerine ihtiyaç var. Yenilenebilir enerji üretiminin düşük olduğu zamanlar oluyor. Bugünkü teknolojiyle depolama da mümkün olmadığından önümüzdeki 10 sene daha doğal gaz santrallerine ihtiyaç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki mevcut doğal gaz santrallerinin gerekli bakımlarının yapılması gerektiğini vurgulayan Zaimler, şunları kaydetti: "Gereken bakım yatırımlarının yapılmaması durumunda arıza riskleri oluşabilir. Bu da arz güvenliğini etkileyebilecek bir durum. Uzun vadede ise doğal gaz santrallerinin önce kısmen sonra tamamen hidrojen kullanımına geçme olasılığı var. Ekonomik olarak bunun sağlanması durumunda bu santraller karbon salımı da yapmayacaklar. Bu yüzden, var olan gaz santrali kapasitesinin verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması gerekiyor ama Türkiye'de artık yeni gaz santrali inşa edilmez."

