Saatlik kiralamada 100 milyon km yaptı

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Buna göre, 2024’te GetirAraç ile 4 bin 803 kez aya gidip gelmeye eşdeğer 100 milyon km yol katedildi. 2024 yılı boyunca en çok kiralama başlatılan ve bitirilen ilçe İstanbul’dan Pendik olurken en yüksek güvenli sürüş skoruna İstanbul Ümraniye’den Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sahip. 100 binden fazla kullanım İstanbul ve İzmir havaalanlarında başlayıp bitti.

GetirAraç sadece İstanbul’da kıtalar arasında 300 bin yolculuğa ev sahipliği yaptı. 1 kişi yılın 303 gününü GetirAraç kullanarak geçirdi. En yüksek güvenli sürüş puanını 35 ve üstü yaş kullanıcılar elde etti. Tek araç bir günde en fazla 21 kez kiralanırken bir kullanıcı ise bir günde 16 kez kiralama yaptı. Bir kullanıcı 2024 yılında GetirAraç’ı tam 27 arkadaşına tavsiye etti.

GetirAraç CEO’su Emre Ayyıldız, “2024 yılında kullanıcılarımızı fırsat bölgelerine yönlendirerek hem 50 Milyon TL’den fazla indirim sunduk hem de araç bulunurluğunu artırdık. Sağladığımız tüm bu avantajlar sayesinde, GetirAraç kullanım süreleri yüzde 80 oranında artış gösterdi” dedi.