ŞA-RA Enerji Borsa yolunda

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40’ıncı yılını kutlamaya hazırlanan şirket büyüme hedefleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Bugüne kadar enerji nakil hatlarından trafo ve şalt merkezlerine, telekomünikasyon projelerinden oto korkuluk sistemlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren ŞA-RA Enerji, halka arz ile ulusal ve uluslararası büyüme hedeflerine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı R. Mertay Türk, “Halka arz kararımız, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda attığımız stratejik bir adım. Hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada büyüme açısından önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bu süreç, sadece finansal gücümüzü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir ve yenilikçi projelerimizle daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmamızı sağlayacaktır” yorumunu yaptı.