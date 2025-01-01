S&P'den 26 yıl sonra bir ilk

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New York'taki Wall Street endekslerinden S&P 500, 2024 yılını yüzde 23,3'lük yükselişle 5.881,62 puanda kapandı. Endeks, yılın on iki ayın dokuzunda kazanç elde etti. Eşlik eden SPDR S&P 500 Trust ETF ( NYSEARCA: SPY ) yıl için %23,3 ekledi.

S&P 500 endeksi , 1997-1998'den bu yana ilk kez iki yıl üst üste %20'nin üzerinde yıllık kazançlar elde etti ve Ekim 2022'de başlayan Wall Street'in mevcut boğa koşusunu sürdürdü. Bu yılki tırmanış, Federal Rezerv'in sonunda bir faiz indirimi döngüsüne başlaması, yapay zeka (AI) çılgınlığı ile teknoloji şirketlerindeki yükselişin devam etmesi ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bölücü bir seçim zaferi olan birkaç faktör tarafından yönlendirildi.