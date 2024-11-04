Ryanair'in kârında düşüş

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Ryanair'in ikinci çeyrekteki vergi sonrası kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüşle 1,4 milyar euro (1,6 milyar dolar) oldu.

Mali yılın ilk altı ayında net kârı yüzde 18 düşüşle 1,8 milyar euroya geriledi.

Şirket, yılın ilk yarısında yolcu trafiğinde yaşanan güçlü büyümenin, ikinci çeyrekte yüzde yedi düşen daha düşük uçak biletleriyle telafi edildiğini belirtti.

Ryanair Genel Müdürü Michael O'Leary, Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmalardan kaynaklanan riskler ve Boeing uçaklarının teslimatlarındaki gecikmelere işaret ederek, Ryanair'in tam yıllık sonuçlarının olumsuz gelişmelerden kaçınılmasına bağlı olacağı uyarısında bulundu.

Boeing teslimatlarındaki gecikmeler geçen yıl Ryanair'in sonuçlarını ve trafiğini olumsuz etkilemişti.

O'Leary, "Boeing yönetimiyle uçak teslimatlarını hızlandırmak için çalışırken teslimatlarda daha fazla gecikme riski yüksek olmaya devam ediyor. Bu nedenle Ryanair'in 2026 mali yılı için yolcu trafiği büyüme hedefini 215 milyondan 210 milyona düşürmenin mantıklı olduğuna inanıyoruz" diye ekledi.