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Rüzgâr yerli türbinle enerjiye dönüşecek

24.06.2022 - 08:31
Rüzgâr yerli türbinle enerjiye dönüşecek | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin ilk rüzgâr türbini Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve ASELSAN tarafından hayata geçirilecek.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; ASELSAN ile anlaşan EÜAŞ, yerli türbin için hazırlıklarını tamamladı. ASELSAN tarafından rüzgar ölçüm direği kurularak ölçümlerin alınmasına devam edilirken, jeneratör ve güç dönüştürücü kritik tasarımı tamamlandı.

Rüzgâr türbinlerinin kurulacağı sahada zemin etüdü yapıldı ve zemin etüt raporu hazırlandı. Planlama dahilinde Türkiye’nin ilk rüzgâr türbini 2024’te Alaçatı RES’e kurulacak. İlk olarak her biri 4 megavat gücünde iki adet rüzgâr türbini EÜAŞ’ın işlettiği Alaçatı RES sahasına kurulacak.

Projenin ilerleyen aşamasında türbinlerde seri üretime geçilmesi planlanıyor.


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