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Rusya'nın tarım ihracatı artışını sürdürüyor

24.03.2021 - 14:38
Rusya'nın tarım ihracatı artışını sürdürüyor | Ekonomi Haberleri

Rusya'nın tarım ürünü ihracatı 2021’nin 1 Ocak-21 Mart döneminde 6,1 milyar dolara yükselirken, Türkiye'nin ithalatı da yüzde 46,8 artış kaydetti.

Rusya’nın 2021’de tarım ürünleri ihracatı mart ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 6,1 milyar dolara çıktı.

Rusya Tarım Bakanlığı’na bağlı “Agroeksport” merkezinden yayınlanan verilere göre, ülkenin buğday ihracatı bu yılın 1 Ocak-21 Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 artarak 2,5 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde, yağ türünden ürünlerin ihracatı yüzde 25,8 artarak 1,3 milyar dolara, et ve süt ürünleri ihracatı da yüzde 17 artışla 200 milyon dolara çıktı.

Rusya’nın tüm tarım ürünleri ihracatı 2021’nin 1 Ocak-21 Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 artarak 6,1 milyar dolara yükselirken, Türkiye, Rusya’dan tarım ürünleri ithalatını yüzde 46,8 artırarak 991 milyon dolara çıkardı.

Rusya’nın 2020’de tarım ürünleri ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artarak 29,4 milyar dolara çıkarken, ihracatta Türkiye’nin payı da yüzde 10,7 olmuştu.


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