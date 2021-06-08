Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri azaldı | Ekonomi Haberleri

Rusya'nın petrol ihracat geliri ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 azalarak 26,9 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 21,9 azalarak 67 milyon tona düştü. Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 10,9 azalışla 26,9 milyar dolar oldu.

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Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

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