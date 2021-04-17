‹ Önceki Haber ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı Sonraki Haber › Çay tarımında 83 yıl sonra değişim başlıyor Çay tarımında 83 yıl sonra değişim başlıyor

"Rusya'nın kredi notu ABD yaptırımlarına karşı dirençli"

17.04.2021 - 10:08
"Rusya'nın kredi notu ABD yaptırımlarına karşı dirençli" | Ekonomi Haberleri

Fitch, Rusya'nın "BBB" olan kredi notunun son ABD yaptırımlarına karşı dirençli olduğunu bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, yaptırımların, kuruluşun Joe Biden yönetiminde ülkeye yönelik yaptırım riskinin yüksek kalacağı görüşüyle tutarlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın "BBB" olan kredi notu ile "durağan" kredi notu görünümünün son ABD yaptırımlarına karşı dirençli olduğu kaydedildi

Kuruluşun 5 Şubat'ta yaptığı ülke değerlendirmesinde makroekonomik ve finansal istikrarı zedeleyen ya da borç servisi ödemelerini engelleyen ek yaptırımların uygulanmasının olumsuz bir derecelendirme unsuru olarak belirlendiği anımsatılan açıklamada, "15 Nisan'da alınan tedbirlerin bu etkiyi yaratacağına inanmıyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

##$HABER_1469353$##

Açıklamada, tahvil alımına ilişkin yasağın sadece birincil piyasa faaliyetleri için geçerli olduğuna işaret edilerek, bunun ABD kurumlarının zorunlu satışına neden olmayacağı tespitinde bulunuldu.

Yaptırıma ilişkin kararın ABD hükümetine Rus devlet borçlarına yönelik yaptırımları genişletme yetkisi verdiği vurgulanan açıklamada, yaptırımların hala Rusya'nın kredi notu için önemli bir risk olarak görüldüğü belirtildi.

ABD yönetimi, dün, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Amerikan finansal kuruluşlarının Rus devlet tahvili alımlarını yasaklamak da dahil olmak üzere ülke ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım açıklamıştı.

Bu kapsamda, 14 Haziran tarihinden sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu veya Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen tahviller için ABD finans kuruluşlarının birincil piyasaya katılımının genel olarak yasaklanacağı bildirilmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.