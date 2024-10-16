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Rusya'da nakit ödeme tarih oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ödeme#Ekonomi
Rusyada nakit ödeme tarih oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 15:28

Ülkede nakitsiz ödemeleri destekleyecek "dijital ruble" projesinin de gelecek yıldan itibaren kullanıma sunulması bekleniyor.

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Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, ülkesinde nakitsiz ödeme oranının yüzde 85 düzeyinde bulunduğunu, gelecek iki yıl içerisinde bu oranın yüzde 90’ın üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.

Skorobogatova, Rusya’nın Sirius bölgesinde düzenlenen Finopolis 2024 adlı etkinlikte konuştu.

Rusya’da nakitsiz ödeme oranının yıl sonuna kadar yüzde 86 ila 87 seviyesine çıkacağı öngörüsünde bulunan Skorobogatova, “Nakitsiz ödemelerin payı halihazırda yüzde 85 seviyesinde bulunuyor.” dedi.

Skorobogatova, Rusya’nın nakitsiz ödemelerin geliştirilmesi konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, “Gelecek iki yıl içerisinde yüzde 90'lara hatta yüzde 92 oranına rahatlıkla ulaşacağımızı düşünüyoruz.” diye konuştu.

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Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin perakende sektöründe nakitsiz ödemeler geçen yıl 2022’ye göre 5,3 puan artarak yüzde 83,4’e çıkmıştı.

Ülkede nakitsiz ödemeleri destekleyecek "dijital ruble" projesinin de gelecek yıldan itibaren kullanıma sunulması bekleniyor.

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#Rusya#Ödeme#Ekonomi

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