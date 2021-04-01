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Rusya'da imalat PMI açıklandı

01.04.2021 - 11:18 | Son Güncelleme :
Rusya'da imalat PMI açıklandı | Ekonomi Haberleri

Rusya’da imalat sanayi PMI, mart ayında 0,4 puan gerileyerek 51,1 puana düştü.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, Rusya’nın mart ayına ilişkin imalat PMI verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI, martta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak 51,1 puana geriledi.

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IHS Markit Ekonomisti Sian Jones, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Yüksek fiyatlar ve arz eksikliği üretimi sınırlandırırken, düşük tüketici talebi yeni siparişleri etkiledi. Küresel tedarik zincirlerindeki gerginlikler, üretim maliyetlerinde yine önemli artışlara neden oldu.” ifadelerini kullandı.


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