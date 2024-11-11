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Rusya'da enflasyon güç kaybetmiyor

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Enflasyon#Piyasa
Rusyada enflasyon güç kaybetmiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 17:48

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, aralık ayına ilişkin politika faiz kararının henüz belirlenmediğini belirterek, "Son bir, iki aydaki enflasyon tablosuna bakarsak, şu ana kadar oldukça istikrarlı yüksek fiyat artış oranları görünüyor." dedi.

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Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, aralık ayına ilişkin politika faiz oranında artış yapılacağına dair beklenti oluştuğunu söyledi.

Faiz artışını ihtimal dışı bulmadığına işaret eden Zabotkin, "Aralık ayındaki karar önceden belirlenmedi. Yönetim kurulunun aralık ortasında göreceği ekonomik tabloya dayanarak karar verilecektir." diye konuştu.

Zabotkin, enflasyonda kayda değer bir değişim görmediklerinin altını çizerek, "Son bir, iki aydaki enflasyon tablosuna bakarsak, şu ana kadar oldukça istikrarlı yüksek fiyat artış oranları görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

 

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#Rusya#Enflasyon#Piyasa

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