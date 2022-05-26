Rusya Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz indirimi | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna savaşının ardından şok faiz artışıyla politika faizini yüzde 20'ye çıkarmış, sonrasında kademeli olarak indirim yapmıştı.

Rusya Merkez Bankası, olağanüstü toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 11 seviyesine çekti. Banka önümüzdeki toplantılarda da faiz indirimine gidilebileceğinin sinyallerini verdi.

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