Rusya Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha
Rusya Merkez Bankası, politika faizinde bir indirime daha giderek faizleri yüzde 9.50 seviyesine çekti.
Rusya Merkez Bankası, nisan ayından bu yana dördüncü kez faiz indirirken; Banka politika faizinde 150 baz puan indirime giderek yüzde 9.50 seviyesine çekti. Böylelikle, Rusya Merkez Bankası faizi Ukrayna’yı işgali öncesindeki seviyelere döndü.
Rusya Merkez Bankası, Ukrayna'yı işgali sonrası politika faizini yüzde 9,5’ten yüzde 20 seviyesine yükseltmişti.
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Rusya'nın enflasyonu mayıs ayında yıllık bazda yüzde 17,1 seviyesine kadar yükselirken; Ukrayna’yı işgalinden önce enflasyon yüzde 8,7 seviyelerindeydi.
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