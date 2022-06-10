Rusya Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha | Ekonomi Haberleri

Rusya'nın enflasyonu mayıs ayında yıllık bazda yüzde 17,1 seviyesine kadar yükselirken; Ukrayna’yı işgalinden önce enflasyon yüzde 8,7 seviyelerindeydi.

Rusya Merkez Bankası, nisan ayından bu yana dördüncü kez faiz indirirken; Banka politika faizinde 150 baz puan indirime giderek yüzde 9.50 seviyesine çekti. Böylelikle, Rusya Merkez Bankası faizi Ukrayna’yı işgali öncesindeki seviyelere döndü.

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde bir indirime daha giderek faizleri yüzde 9.50 seviyesine çekti.

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