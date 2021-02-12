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Rusya Merkez Bankası faize dokunmadı

12.02.2021 - 14:04
Rusya Merkez Bankası faize dokunmadı | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 seviyesinde bıraktı.

 

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, enflasyon riskinin devam etmesi üzerine politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Rus ekonomisindeki toparlanmanın yıl başından bu yana sürdüğüne işaret edilen açıklamada, talepteki toparlanmanın beklenenden daha istikrarlı ilerlediği, ancak fiyatlar üzerinde baskı oluşturan arz tarafındaki kısıtlamaların devam ettiği kaydedildi.

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Açıklamada, Rusya’da enflasyonun 2021’de yıllık yüzde 3,7 ila 4,2 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, Temmuz 2020’de politika faizini yüzde 4,25’e kadar düşürmüştü.


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