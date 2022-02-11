Rusya Merkez Bankası faiz artırdı | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde olarak 100 baz puan artırdı.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde 100 baz puan artırarak; yüzde 9,5'e yükseltti. Ayrıca banka, gelecek toplantılardan biri için faiz artış mesajı verdi.

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Enflasyonun 2023 ortalarında hedeflenen seviyeye döneceğini belirten Rusya Merkez Bankası, 2022 sonunda enflasyonun yüzde 5-6 civarında olmasını bekliyor.