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Rusya Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırdı

19.03.2021 - 15:04
Rusya Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırdı | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası, Aralık 2018’den bu yana ilk defa politika faiz oranını artırarak yüzde 4,5'e yükseltti.

Rusya Merkez Bankası yapılan açıklamada, enflasyon risklerinin artması nedeniyle faiz oranının, 0,25 baz puanlık artışla yüzde 4,5'e çıkarıldığı belirtildi.

Ülkedeki tüketici fiyatlarındaki artışın, banka tahminlerini aştığına işaret edilen açıklamada, yerel talepteki hızlı artışın, çok sayıdaki sektörde arz hızını geçtiği kaydedildi.

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Açıklamada, hanehalkı ve şirketlerin enflasyon beklentilerinin de yüksek seyrettiği, risk dengesinin yüksek enflasyona kaydığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 18 Şubat’ta yaptığı açıklamada, faiz oranını gelecek üç yıllık süreçte yüzde 5 ila 6 seviyesine yükselteceklerini söylemişti.


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