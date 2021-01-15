Rusya buğday ihracatında vergiyi artıracak | Ekonomi Haberleri

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, halihazırda ton başına 25 Euro düzeyindeki buğdayda ihracat vergisini, 1 Mart itibarıyla iki katına çıkarılacağını açıkladı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, başkent Moskova’da bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkede artan gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fiyatların kontrolü için Rusya’nın bazı temel ürünlerde ihracat vergisini artıracağını belirten Reşetnikov, “Yetkililerin önerilerini destekliyoruz. Buğday ihracat vergisini 1 Mart'tan itibaren 30 Haziran'a kadar ton başına 50 Euro'ya, mısır ihracat vergisini ton başına 25 Euro'ya, arpa ihracat vergisini ton başına 10 Euro'ya yükseltebiliriz.” dedi.

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Kararın iç pazar çıkarlarının korunmasına yönelik olduğunu vurgulayan Reşetnikov, “Önceliğimiz Rusya’daki ihtiyaçların sağlanması ve yeni fiyat artış risklerinin önlenmesidir.” dedi.

İhracat vergilerinin artırılmasına yönelik kararın yürürlüğe girmesi için Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından onaylanması gerekiyor. Dünyanın en büyük buğday üreticisi Rusya’nın buğday ihracatı geçen yıl 2019’a göre yüzde 29 artarak 10 milyar dolara yükselmişti. Rusya’nın ana buğday ihracat pazarları arasında Türkiye, Mısır ve Bangladeş bulunuyor.

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