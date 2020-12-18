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Rus Sovcombank'tan Akkuyu NGS için Rosatom'a kredi

18.12.2020 - 16:41
Rus Sovcombank'tan Akkuyu NGS için Rosatom'a kredi | Ekonomi Haberleri

Sovcombank, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşası için Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumuna (Rosatom) 300 milyon dolar kredi sağladı.

Rusya'nın en büyük özel bankalarından Sovcombank'tan yapılan açıklamada, Rosatom'a Akkuyu NGS'nin inşası için sağlanan kredinin 7 yıl vadeli olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sovcombank Yönetim Kurulu Başkanı Dmitriy Gusev, çevre hassasiyetinin olduğu projeleri desteklediklerini belirterek, "Akkuyu NGS için temin edilen bu kredi de söz konusu hedeflerimize tümüyle uygun bir adımdır." ifadesini kullandı.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Türkiye ile Rusya arasında 2010'da imzalanmıştı.

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.


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