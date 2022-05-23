Rus AVM’lerden yatırım çağrısı | Ekonomi Haberleri

Rus AVM yatırımcıları, son dönemde Türk markalarla hızlanan görüşme trafiğini Hürriyet’e değerlendirdi. Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin önemine değinen yetkililer süreci, ‘yeni bir aşama’ olarak tanımladı. “Rus tüketiciler Türk markalarını, ödedikleri paranın karşılığını aldıkları güçlü markalar olarak görüyor” diyen temsilcilere göre, ülkede sonbaharda perakende sektöründe 420 futbol sahası büyüklüğünde alanın boşa çıkması bekleniyor.

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; Türk markalar ve Rus AVM yatırımcıları arasında son aylarda hızlanan görüşmeler, her iki ülkenin heyetleri için önemli bir başlık haline geldi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) öncülüğünde yapılan toplantıların ilki, nisan ayında, ikincisi ise 12-15 Mayıs’ta Türk yetkililerin Rusya ziyaretiyle gerçekleşti. Rus yetkililer görüşmeleri Hürriyet’e değerlendirerek, Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin önemine değindi Süreci ise ‘yeni bir aşama’ olarak nitelendirdi.

3 MİLYON METREKARE

Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi Başkanı Dmitriy Moskalenko, yaklaşık 2 aydır yapılan görüşmeleri son derece olumlu değerlendirdiklerini belirtti. “Türkiye, Rusya’nın ithalatında önemli bir ülke. Rusya’dan giden markaların yerine Türk markaların gelmesiyle ilgili yapılan görüşmelerle birlikte, yeni bir aşamaya geçiyoruz” diyen Moskalenko, “Bu sonbaharda Rusya genelinde, perakende sektöründe 3 milyon m2 büyüklüğünde, 420 futbol sahası kadar alanın boşalacağını öngörüyoruz. Henüz Rusya’da yer almayan Türk markaları için Moskova’dan başlayarak, en iyi AVM’leri tanıtma fırsatı sunduk. Türk şirketlerin Rusya’da uzun süre kalmaları ve kârlı yatırımlar yapabilmeleri için görüşüyoruz. Rus tüketiciler, Türk markalarını çok sıcak karşılıyor” dedi.

‘GELİŞMİŞ PERAKENDECİLER’

“Batı’da Kaliningrad’dan doğuda Vladivostok’a kadar Rusya’ya ilk kez gelecek markalar için eşsiz gelişim fırsatı var” diyen Moskalenko, bu fırsatın uzun süre devam etmeyebileceğini vurguladı. “Türk şirketlerin en büyük artısı, tam anlamıyla gelişmiş perakendeciler olmaları” diyen Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi İcra Direktörü Oleg Voytsehovskiy ise şunları söyledi: “Türkiye’deki iş yapış şekli Rusya’dakiyle büyük benzerlik gösteriyor. 25 yıl önce Rusya’ya gelen inşaat ve perakende sektöründen pek çok şirket halen başarılı bir şekilde Rusya’daki faaliyetlerini sürdürüyor. Hindistan, İran ve Çin gibi ülkelerle elbette yakından ilgileniyoruz. Ancak bu ülkelerle iş yaparken çok daha zaman harcamamız gerekiyor.”

YENİ MARKALAR

Toplantılara katılan diğer isim ise Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi’nin de üyesi olan ADG Group’un Satış Müdürü Anna Papaskiri oldu. “Bu toplantılar, fırsatları daha iyi anlamamız ve iş birliği yollarını tartışmamız için çok önemliydi” diyen Papaskiri, “Yeni markalarınsa yakın zamanda Rusya’da var olacağına inanıyoruz. Rus tüketicisi Türk tekstilini ‘ödenilen paranın karşılığı alınan’ güçlü bir marka olarak görüyor. Toplantıların ardından, pazara girecek yeni markaların listesini belirlemeyi umuyoruz. Markaların pazarı hali hazırda tanıyan yerel ortaklar tarafından mı temsil edileceği yoksa doğrudan satış için yerel ofislerin mi açılacağı konusunu netleştirmeyi hedefliyoruz” bilgisini verdi.

İLK 20 PAZARDAN BİRİ

Moskova’nın yaklaşık 12 milyonluk nüfusu, çevredeki yerleşim yerleriyle, bu 20 milyona kadar çıkıyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 2021’de Moskova’daki toplam tüketim harcaması 180 milyar dolar oldu. Bu da Moskova’yı Doğu Avrupa’nın en büyük pazarı haline getirdi. 2021’de Rusya’da moda perakende pazarı yüzde 9 artış gösterdi; büyümenin yüzde 67’si ise giyimden geldi.

AVM AÇILIŞINDA SON 5 YILIN REKORU

Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi’nin bilgilerine göre, Rusya’daki AVM sayısı bin 700. Edinilen bilgilere göre, sadece Moskova’da 294 AVM bulunuyor. Sektör temsilcilerinin yorumuna göre, 2021 yılında Rusya’da AVM açılışlarında m2 olarak son 5 yılın rekoru kırıldı. Papaskiri’ye göre tüm bu gelişmelerle birlikte, Rus tüketiciler yeni markalar görmek ve seçenekler arasından tercih yapmak istiyor: “Bu, Türk perakendeciler için iyi bir işaret ve bizim için de bir fırsat. Türk markaları, Hindistan ve İran markalarına kıyasla Rus tüketici tarafından daha çok biliniyor.”

160 MARKA PAZARDAN ÇIKTI

KNIGHT Frank’in yılın ilk çeyreğinde yaptığı araştırmaya göre, mart ayından bu yana 160 yabancı marka Rusya’daki faaliyetlerine son verdi. Son olarak McDonald’s, Rusya’daki 850 restoranını satmak için anlaşmaya vardı. Zurich Insurance Group da şirketin yeni bir marka altında bağımsız olarak faaliyet göstereceğini duyurdu. BMD’ye göre hali hazırda Rusya’da 32 Türk markası faaliyet gösteriyor ve markaların toplam 655 mağazası ve 2 bin 500 satış noktası bulunuyor.

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