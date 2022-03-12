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Ruble üzerinden ticaret çağrısı

12.03.2022 - 09:34 | Son Güncelleme :
Ruble üzerinden ticaret çağrısı | Ekonomi Haberleri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Nakliye firmalarıyla yaşanan kur anlaşmazlığı gümrükten geçen malların tesliminde sorun oluyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; tüccarımız Rusya ile ruble üzerinden ticaret konusunda aktif çalışma yapılmasını bekliyor” dedi. Mart ayı olağan Meclis toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ve ekonominin gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Avdagiç, Rusya ile çalışan firmaların Rusya'dan çekilmesini yeni bir imkân olarak gördüklerini vurgulayarak, “Bunun için rublenin kullanılmasına imkan sağlanması önemli. Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bu konunun gündeme geldiğini biliyoruz. Yürüyen siparişlerin tamamlanıp teslim edilebilmesi adına havayolu taşımacılığının fiyat noktasında rekabet edilebilir hale getirilmesinin bekliyoruz” dedi.

KDV İNDİRİMİ TALEBİ

Rusya-Ukrayna savaşından işletmelerin ve sektörlerin en az seviyede etkilenmesi için bazı tedbirler alınması gerektiğini kaydeden Avdagiç, “en önemli konu savaş sebebiyle 139 doları gören petrol fiyatları. Bu olağanüstü koşullarda bütçe gelirlerinin artırılması ihtiyacı ortada. Öte yandan akaryakıt fiyatlarında mal ve hizmet üreten sektörlere sağlanacak iyileştirmenin, günün sonunda işletme gelirlerine ve vergi yoluyla bütçeye olumlu katkı vereceğine inanıyoruz” dedi. Agdaviç firmaların KDV talepleriyle ilgili olarak ise şöyle konuştu: “Baklava ve tatlı ürünleri ile yeme içme sektörleri, kağıt-kitap sektörü, sağlık hizmetleri sektörü ve diğerleri KDV oranının yüzde 1'lere düşürülmesini talep ediyor. Maliyeti yükselten KDV oranlarının düşürülmesiyle kısmi bir rahatlama yaşanacağını söylüyorlar. KDV yani vergi indirimi talep eden sektörlerimizin bu isteklerini ilgili bakanlığımız olan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve Bakanımıza anında iletiyoruz” ifadelerini kullandı.


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