‘Resesyona ilişkin bir işaret yok’ | Ekonomi Haberleri

Amerikalı yatırım bankası Goldman Sachs’a göre, birçok büyük Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikaları gelecek yıla kadar ekonomilerde durgunluğa neden olmayacak.

Bloomberg’in haberine göre kurumun, Latin Amerika, Doğu ve Merkez Avrupa’da çoğu gelişmekte olan ülkenin olduğu 9 ülkeyi mercek altına alarak yaptığı değerlendirmede, bu ülkelerde istihdam piyasalarındaki güçlü seyrin etkisiyle resesyona ilişkin bir işaret görülmediğini söyledi. Banka, söz konusu ekonomileri destekleyen bazı temel faktörler olduğunu belirterek bu faktörleri, “Hızlı tüketici kredisi büyümesi ve güçlü bilançolar, birçok ekonomide artan işgücü talebinin istihdamı desteklemesi, ekonomilerin yeniden açılmasının büyümeyi desteklemesi” olarak açıkladı. Goldman Sachs ekonomistleri, tedarik zincirindeki sıkıntıların azaldığına dair sinyaller olduğunu da ifade etti.

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