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Renault ve Çinli şirketten ortak adım

09.08.2021 - 17:49
Renault ve Çinli şirketten ortak adım | Ekonomi Haberleri

Fransız Renault, Çin'li Geely ile hibrit araç ortak girişimi için adım attı. Çin'de faaliyetlerini durduran şirket, anlaşmaya vardı.

Fransız Renault SA, Geely Holding Group ile hibrit araç üzerine ortak girişim kurarak dünyanın en büyük araba pazarı olan Çin’de faaliyetlerini sonlandırmasından sadece bir yıl sonra yeniden başlatmayı planlıyor.

İki şirket, Renault markalı benzin ve elektrikle çalışan hibrit araçları Çin’de Geely’nin teknolojisini, tedarik zincirini ve üretim fabrikalarını kullanarak üretip satacak ortak girişim kurmak için çerçeve anlaşma imzaladı. Renault araçların satış ve pazarlama faaliyetlerine odaklanacak.

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İki araba üreticisi aynı zamanda Geely’nin Lynk & Co markalı hibrit araçlarını Renault’nun 20 yıldan fazladır üretim ve satış yaptığı Güney Kore’de ortak olarak yerelleştirme opsiyonlarını değerlendirmek için anlaştı.

DİĞER ASYA PAZARLARINA AÇILACAKLAR

Ortak girişim başlangıçta Çin ve Güney Kore’ye odaklanacak ancak ilerde büyük ihtimalle hızla büyüyen diğer Asya pazarlarına genişleyecek. Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre Geely ve Renault, ortak girişimle tamamen elektrikle çalışan araçlar geliştirmeyi de planlıyor.


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