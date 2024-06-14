Rekabeti Koruma Kanunu'na değişiklik geliyor! Dijital piyasalara rekabet ayarı... | Ekonomi Haberleri

Dijital piyasalara rekabet ayarı geliyor. Rekabeti Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikler ile dijital mecrada faaliyet gösteren şirketlere Rekabet Kurumu hızlı bir şekilde ceza kesebilecek. Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu Google ve Meta gibi teknoloji şirketlerine para cezası kesmiş, Apple'a da soruşturma açmıştı.

Rekabet Kurumu, 4053 numaralı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Kanunda yapılacak değişiklik ile Rekabet Kurumu, dijital piyasalarda rekabeti bozucu hareketlerde bulunan şirketlere daha hızlı müdahale edebilecek.

4054 sayılı kanun mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlüyor. Ayrıca bu kanun gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını da sağlıyor. Ancak rekabeti bozucu bir adımda bulunan şirketlere açılan soruşturmaların sonuçlanması 1,5 yıl sürüyor.

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Kanunda yapılacak değişiklik ile dijital piyasalardaki rekabetin kuralları önceden belirlenecek. Hızla değişen dijital mecralarda Rekabet Kurumu'nun elini oldukça güçlendirecek çalışmanın yeni yasama döneminde hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu mecralarda faaliyet gösteren ve rekabeti ihlal ettiği belirtilen şirketlere artık hızlı bir şekilde soruşturma açılıp ceza kesilebilecek.

KANUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

4054 sayılı Kanun'da yapılacak düzenlemeler ile dijital piyasalarda tespit edilen bazı durumlar doğrudan ihlal sayılacak ve bunun sonucunda çok ağır cezalar kesilecek.

Örnek olarak dijital şirketler kullanıcılardan kendi uzantılarını içeren mail adresleri ile hesap açmasını isteyemeyecek. Kullanıcılar istedikleri mail adresleri ile üye olabilecek. Şirketler online mağazalarında kendi ödeme yöntemleri ile ödeme yapmasını şart koşamayacak, kullanıcılar farklı ödeme yöntemleri kullanabilecek. Ayrıca yeni kanun ile telefonlara önceden yüklenen uygulamalar vatandaşın onayına tabi olacak. Vatandaşlara uygulamalar dayatılamayacak, telefonunda istediği uygulamayı kullanabilmesinin önü açılacak. Kanunda yapılacak değişiklikte, telefonların içine vatandaşa sorulmadan eklenen uygulamalara dair bile katı kurallar getirilecek. Bunlar gibi yapılacak birçok değişiklik ile dijital piyasalarda rekabetin korunması sağlanacak.

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GOOGLE VE METAYA CEZA APPLE'A SORUŞTURMA

Rekabet Kurulu geçtiğimiz Mayıs ayında, META’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri kullanarak pazarda faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı tespit edilerek META’ya toplamda 898 milyon TL idari para cezası verdi.

Ayrıca Kurul geçtiğimiz günlerde, Google'a, yerel arama hizmetleri soruşturmasında uyguladığı süreli para cezasını durdurarak, otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için 482 milyon lira ceza verirken Apple'a da ödeme yöntemlerindeki kısıtlamalar nedeniyle soruşturma açtı.

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