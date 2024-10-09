Rekabet Kurumu'ndan ilaç ve kozmetik markalarına soruşturma

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Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:



Bioxcin, Nutraxin, Bioder ve Biobaby markalarıyla eczane kanalında, Bioblas ve Restorex markalarıyla ise market kanalında faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi’nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit etmek ve/veya internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 19.09.2024 tarih ve 24-38/897-M sayılı Rekabet Kurulu kararıyla soruşturma açıldı.