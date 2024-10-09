×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Rekabet Kurumu'ndan ilaç ve kozmetik markalarına soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Rekabet Kurumu#Rekabet#Kozmetik
Rekabet Kurumundan ilaç ve kozmetik markalarına soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 10:45

Rekabet Kurumu, Biota Bitkisel İlaç Ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal Ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi’nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açtı.

Haberin Devamı

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle: 

Bioxcin, Nutraxin, Bioder ve Biobaby markalarıyla eczane kanalında, Bioblas ve Restorex markalarıyla ise market kanalında faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi’nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit etmek ve/veya internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 19.09.2024 tarih ve 24-38/897-M sayılı Rekabet Kurulu kararıyla soruşturma açıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rekabet Kurumu#Rekabet#Kozmetik

BAKMADAN GEÇME!