  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Rekabet Kurumu'ndan ilaç firmasına soruşturma
‹ Önceki Haber ABD enflasyon verisi açıklandı ABD enflasyon verisi açıklandı Sonraki Haber › AB'den Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere vergi duyurusu AB'den Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere vergi duyurusu

Rekabet Kurumu'ndan ilaç firmasına soruşturma

12.06.2024 - 16:03 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurumu'ndan ilaç firmasına soruşturma | Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurumu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine Roche Müstahzarları Sanayi AŞ. hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu, sosyal medya hesabı üzerinden ilaç firması Roche hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı üzerine Rekabeti Koruma Kanunu'nun ihlal edilip edilmediğinin tespiti için soruşturma açıldığını duyurdu. 

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

Rekabet Kurulunun, Roche Müstahzarları Sanayi AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yapılan önaraştırma sonucunda alınan 25.02.2021 tarihli ve 21-10/130-55 sayılı kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin 21.03.2024 tarihli ve 2023/1084 E., 2024/663 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Haberin Devamı

Mahkemenin iptal kararı üzerine, dosyada yer alan bilgileri ve belgeleri 21.05.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Roche Müstahzarları Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına 24-23/534-M sayı ile karar vermiştir.

Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2803 Değişim: -0,10%
Düşük 32,1926 12.06.2024 Yüksek 32,3984
Açılış: 32,3118
35,0055 Değişim: 0,64%
Düşük 34,6989 12.06.2024 Yüksek 35,1200
Açılış: 34,7829
2.420,74 Değişim: 0,57%
Düşük 2.397,77 12.06.2024 Yüksek 2.431,86
Açılış: 2.407,04
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.