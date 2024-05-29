  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Rekabet Kurumu'ndan beyaz et sektörüne 1.2 milyar TL ceza
‹ Önceki Haber 2024 yılında gümüşteki artış altını solladı 2024 yılında gümüşteki artış altını solladı Sonraki Haber › Altay Tankı seri üretime geçiyor Altay Tankı seri üretime geçiyor

Rekabet Kurumu'ndan beyaz et sektörüne 1.2 milyar TL ceza

29.05.2024 - 15:12 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurumu'ndan beyaz et sektörüne 1.2 milyar TL ceza | Ekonomi Haberleri

Beyaz ve kırmızı et piyasalarına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, rekabete aykırı uygulamaları tespit edilen firmalara 4054 sayılı kanun hükümlerine göre idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurumu’nda yapılan açıklamaya göre, beyaz et piyasasında faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak dört ayrı soruşturma açıldı. Bu soruşturmalardan en kapsamlı olanı, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla, Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (LEZİTA), As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ (AS OFİS), Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ (BANVİT), Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (BEYPİLİÇ), CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ (CP), Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ (ERPİLİÇ), Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ (GEDİK), Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ (HASTAVUK), Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (KESKİNOĞLU) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (ŞENPİLİÇ) ünvanlı 10 firma hakkında yürütülen soruşturma oldu. LEZİTA hakkında ayrıca nihai satış noktalarının yeniden satış fiyatını tespit ettiği iddiasına yönelik de soruşturma yürütüldü.

Haberin Devamı
CEZALAR ARTABİLİR

Soruşturma süreçleri devam ederken, LEZİTA, BEYPİLİÇ, KESKİNOĞLU ve ŞENPİLİÇ ünvanlı firmalar uzlaşma başvurusunda bulundu. Uzlaşma süreci sonunda ihlali kabul eden dört üreticiye toplamda yaklaşık 1,2 milyar TL idari para cezası uygulandı ve bu firmalar bakımından soruşturma sonlandı. Soruşturmada uzlaşma süreci devam eden firmalar bulunurken, uzlaşma süreçleri sonucunda beyaz et sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik verilen toplam para cezasının artabileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: -1,86% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2632 Değişim: 0,12%
Düşük 32,1362 29.05.2024 Yüksek 32,3050
Açılış: 32,2257
34,9206 Değişim: -0,27%
Düşük 34,8595 29.05.2024 Yüksek 35,0744
Açılış: 35,0157
2.427,10 Değişim: -0,81%
Düşük 2.416,78 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.