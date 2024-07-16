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Rekabet Kurumu'ndan Abko'ya soruşturma

16.07.2024 - 11:22 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurumu'ndan Abko'ya soruşturma | Ekonomi Haberleri

Abko İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açıldı.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Abko İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve yeniden satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 27.06.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Abko İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 24-27/647-M sayı ile karar vermiştir.


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