Rekabet Kurumu'ndan ünlü cips firması hakkında soruşturma kararı | Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurumu, Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos, Çerezza gibi cips markaları ve Rocco marka şekerleri bilinen Frito Lay Gıda San. ve Tic. AŞ hakkında rekabet soruşturması açıldığını duyurdu. Kurum, soruşturma için elde edilen bulguların ciddi ve yeterli bulunduğunu belirtti.

Rekabet Kurumu, cips ve şeker markaları ile bilinen Frito Lay Gıda hakkında perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekile:



Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos, Çerezza ve Rocco markalarıyla bilinen Frito Lay Gıda San. ve Tic. AŞ’nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)’u ihlal ettiği iddialarına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

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Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; FRITO LAY hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir. Önaraştırma döneminde yapılan incelemelerde FRITO LAY’in ülkemizdeki hemen her bölgedeki geleneksel kanalda yer alan nihai satış noktalarında paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle münhasırlık sağlamaya çalıştığına yönelik kuşku doğuran çok sayıda delil elde edilmiştir.



FRITO LAY Türkiye’de; Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips pazarında, Rocco markasıyla da şekerleme pazarında faaliyet göstermektedir.

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