Rekabet Kurulu'ndan sürücü kurslarına ceza

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Kararda şöyle denildi:

"Uşak ilinde sürücü adaylarına yönelik öğretim hizmeti sunan bazı teşebbüslerin fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

21.09.2023 tarihli ve 23-45/844-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

1- True Özel Araştırma ve Danışmanlık Tic. San. Ltd. Şti. ile Mir İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sürücü Kursu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,

2- Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2023 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren True Özel Araştırma ve Danışmanlık Tic. San. Ltd. Şti.ye 40.365,81- TL idari para cezası verilmesine,

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3- Bununla birlikte, Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik’ten yararlanmak üzere yaptığı başvuru hakkında verilen 21.09.2023 tarih ve 23-45/843-MP sayılı Kurul kararı dikkate alınarak Mir İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sürücü Kursu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında idari para cezası verilmemesine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."