Rekabet Kurulu'ndan Kadıoğlu Kırtasiye'ye ceza

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Rekabet Kurulu, Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla söz konusu teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ’nin yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığına, dolayısıyla söz konusu ihlal türü açısından idari para cezası verilmesine gerek olmadığına,

Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ tarafından yeniden satıcıların internet satışlarının kısıtlanması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğine,

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Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrası ve 7. maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri uyarınca 2023 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ’ye 7.432.445,61-TL idari para cezası verilmesine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.