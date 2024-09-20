Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a soruşturma

Haberin Devamı

Rekabet Kurulu (Kurul), spor ayakkabı, spor giyim ve spor aksesuarları alanlarında faaliyet gösteren Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi (ADIDAS) hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

ADIDAS hakkında daha önce yürütülen önaraştırma sonucunda şikâyetlerin reddi ile soruşturma açılmaması yönünde verilen 21.04.2022 tarihli ve 22-18/300-133 sayılı Kurul kararının, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 27.11.2023 tarih ve 2023/127 E., 2023/2120 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine, ilgili mahkeme kararının gereğini yerine getirmek üzere, 18.01.2024 tarihli ve 24-05/87-M sayılı Kurul kararı ile ADIDAS hakkında 4054 sayılı Kanun’un 40. maddesinin birinci fıkrası uyarınca önaraştırma yapılmasına karar verilmişti.

Haberin Devamı

Önaraştırma sürecinde elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde Kurul, ADIDAS’ın yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarına yönelik bulguları ciddi ve yeterli bularak 28.08.2024 ve 24-35/856-M sayılı kararı ile ADIDAS hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verdi.