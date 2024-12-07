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Rekabet cezalarına yeni düzenleme

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#Rekabet Kurulu#Ceza#Bigpara
Rekabet cezalarına yeni düzenleme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 08:20

Rekabet cezalarının alt sınırı 241 bin 43 TL olarak belirlendi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı, yüzde 43,94’lük yeniden değerleme oranı esas alınarak 241 bin 43 TL’ye yükseltildi.

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan '4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31.12.2025 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,94'lük artış esas alınarak, 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025'e kadar geçerli olmak üzere 241 bin 43 TL’ye yükseltildi.

 

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#Rekabet Kurulu#Ceza#Bigpara

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