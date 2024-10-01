Qatar Airways, Virgin Australia'dan hisse alıyor

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Hava yolu şirketi Virgin Australia, sahibi ABD'li yatırım kuruluşu Bain Capital ile birlikte uzun süredir söylentileri dolaşan anlaşmanın ayrıntılarını Sidney'de piyasalar açılmadan önce duyurdu.

Plana göre Qatar Airways, Virgin'in azınlık hissesini açıklanmayan bir bedel karşılığında satın alacak.

AFP'nin haberine göre şirketler, bunun Brisbane, Melbourne, Perth ve Sidney'den Doha'ya daha fazla direkt uçuş anlamına geleceği anlamına geliyor.

Bu durum, şu anda fiyat fahişliği ve kasıtlı aşırı rezervasyon iddialarıyla karşı karşıya olan Qantas'ın hakim olduğu Avustralya hava yolculuğu pazarını önemli ölçüde sarsabilir.

Şirketler ortak bir açıklamada, "Bu, Avustralyalı tüketicilerin daha uygun fiyatlı uçak biletlerine ve daha fazla seçeneğe erişmesini sağlayacak" dedi.

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Anlaşma ayrıca Virgin'in borsada yeniden listelenmesinin önünü açabilir. Ancak düzenleyici onayına ve sert siyasi tartışmalara tabi olacak.

Avustralya'nın merkez sol hükümeti, 2023 yılında Qatar Airways'ın Avustralya'ya ve Avustralya'dan 21 ek uluslararası uçuş düzenleme teklifini reddetmişti.