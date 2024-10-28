×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Putin'den ekonomik büyüme mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Vladimir Putin#Rusya#Ekonomi
Putinden ekonomik büyüme mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 14:58

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yavaşlamaya rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da Rus hükümet yetkilileriyle ekonomideki gelişmelere ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu.

Rus sanayi sektörünün bu yılın 8 ayında yüzde 4,5 büyüdüğünü anlatan Putin, ülkede işsizliğin de yüzde 2,4 ile rekor seviyede düşük seyrettiğini belirtti.

Putin, Rus ekonomisinde “zorlukların ve dengesizliklerin” de bulunduğuna işaret ederek “Bunlara özellikle ülkenin endüstri, tarım ve finans potansiyelini inşa ettiğimiz zor koşullar neden olmaktadır. Yaptırımlar, personel ve teknoloji eksikliği, lojistik gibi kendi yapısal sınırlamalarımız da var.” dedi.

Rus ekonomisinin bu yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 4,2 büyüdüğünü ifade eden Putin, “Bu yılın üçüncü çeyreğindeki yavaşlamaya rağmen, Rus ekonomisi yine de büyümeye devam ediyor. Büyümenin yıl sonunda yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi ve küresel ortalamanın üzerine çıkması bekleniyor.” yorumunu yaptı.

Haberin Devamı

Rusya’daki yüksek politika faiz oranına rağmen kurumsal kredilerin hızla artmaya devam ettiğini bildiren Putin, bu konuda ilave çalışmalar yapılması talimatı verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vladimir Putin#Rusya#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!