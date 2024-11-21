Prim indiriminde yeni dönem

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Primini düzenli ödeyen işverenlere sağlanan 5 puanlık prim desteğinde uygulanacak yeni model belli olmaya başladı. Yeni dönemde son dönemde istihdam kaybı artan tekstil, deri gibi sektörlerde prim desteği 7 puana çıkarılacak, diğer sektörlerde 4 puana düşürülecek.

Vergi ve primlerini düzenli ödeyenler için uygulanan 5 puanlık prim indirimi 2008 yılında uygulamaya girdi. O tarihten bu yana sektör ve işletme büyüklüğü dikkate alınmadan, vergi ve primlerini düzenli ödeyen işverenlerden yüzde 20.75 yerine yüzde 15.75 oranında prim alınıyor.

Beş puanlık prim indirimi işçiye ödenen toplam brüt ücret üzerinden yapılıyor. Asgari ücretli işçi için aylık bin TL, prime esas kazancı tavandan olan işçi için ise aylık 7 bin 500 TL prim teşviki uygulanıyor. Türkiye’deki en geniş kapsamlı teşvik niteliği taşıyan bu uygulama yakın zamanda masaya yatırıldı.

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YENİ MODEL ÇALIŞILIYOR

Kamu harcamalarının gözden geçirilmesi ve teşviklerin değerlendirilmesi kapsamında 5 puanlık indirimde neler yapılabileceği bakıldı. Üzerinde durulan yeni formül ise bazı sektörler için prim teşvik oranının artırılması, bazıları içinse düşürülmesi oldu. Buna göre istihdam kaybı olabilecek sektörlerde prim teşvik oranı artırılacak. Bu sektörler ilk aşamada tekstil, mobilya, deri, hazır giyim olarak belirlendi. Sadece bu sektörlere yönelik olarak 5 puanlık prim indirimi gelecek yıl 7 puana çıkarılarak uygulanacak. Buna karşılık diğer tüm sektörlerde bu oran yüzde 4’e çekilecek. Böylece istihdam kaybı olabilecek sektörlere destek miktarı artırılırken, diğer sektörlerde de tamamen kaldırmadan prim teşvikinin sürdürülmesi amaçlanıyor.

KREDİYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Sektörlerin genelinde prim teşvikinin 1 puan düşürülmesinden sağlanacak tasarrufla ise kredi paketleri oluşturulması amaçlanıyor. Bu kaynak özellikle istihdam kaybı yaşama ihtimali olan sektörlere uygun faizli kredi olarak verilecek. Bu yolla ekonomi programı zarar görmeden, sorun yaşama ihtimali olan sektörlerin desteklenmesi hedefleniyor.

EKK’DA İŞARETİ VERİLDİ

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu’nun 3 Kasım’da yapılan toplantısında da sanayi sektörlerinde istihdam kaybı olmaması için adım atılacağı belirtilmişti. Toplantı sonrası yapılan açıklamada şöyle denilmişti: “Ayrıca bu süreçte sanayi sektörünün karşılaştığı zorluklara yönelik çözüm önerileri ve atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir. Uzun vadeli yatırım kredilerinin gelişimi ve kompozisyonu ile reel sektörün bu kredilere erişimine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğinde dış finansman kaynaklarına erişim ile söz konusu kredilerin kullanımına ilişkin gelişmeler ele alınmıştır.”