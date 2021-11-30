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Powell'dan Omicron için 'risk' uyarısı

30.11.2021 - 11:12
Powell'dan Omicron için 'risk' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, Senato Bankacılık Komisyonu’nda yapacağı konuşmanın dünkü metninde Omicron varyantının istihdam ve ekonomik faaliyet için aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, koronavirüsün yeni ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin ilk halka açık konuşmasında, bu varyantın merkez bankasının istikrarlı fiyatlar ve maksimum istihdam sağlama görevlerinin her iki tarafı için de risk oluşturduğunu söyledi.

Powell, Senato Bankacılık Komisyonu’nda yapacağı konuşmanın bir gün önce yayımlanan metnine göre, “Kovid-19 vakalarında son dönemde görülen artış ve Omicron varyantının ortaya çıkması, istihdam ve ekonomik faaliyet için aşağı yönlü riskler oluşturdu ve enflasyona yönelik belirsizliği artırdı” dedi ve virüse yönelik artan endişelerin, insanların çalışma istekliliğini azaltacağını ve bunun da işgücü piyasasındaki iyileşmeyi yavaşlatacağını ve tedarik zinciri aksaklıklarını yoğunlaştıracağını sözlerine ekledi.

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Powell, görece kısa konuşma metninde, belirli para politikası hareketlerine ya da diğer Fed yetkililerinin son konuşmalarında değindiği kilit bir konu olan varlık alımlarının azaltılma hızının değiştirilme olasılığına değinmedi.


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