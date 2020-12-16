Powell: Önümüzdeki yol son derece belirsiz | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "Önümüzdeki yol son derece belirsiz" şeklinde değerlendirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Powell'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Son aylarda ekonomik toparlanmanın hızı yavaşladı

Toparlanma genel olarak beklenenden hızlı oldu

Fed bugün tahvil alımları konusunda ilave ileriye dönük rehberlik sağladı

Fed ekonomiye güçlü destek sağlamayı hedeflemektedir

Enflasyonun bir süre yüzde 2 üzerinde seyretmesine izin vereceğiz

Önümüzdeki yol son derece belirsiz

Pandemi enflasyon üzerinde önemli izler bıraktı

Kredi akışının sürmesi elzem

Ekonomiye daha fazla destek sağlamak için esnekliğimiz var

Dünyada önemli derecede dezenflasyon baskıları var

Önden yüklemeli faiz artışı yapmayacağız

Hedeflere ulaşıncaya kadar fed'in para politikası destekleyici kalacak

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