Powell: Önümüzdeki yol son derece belirsiz | Ekonomi Haberleri

Powell: Önümüzdeki yol son derece belirsiz
Fed Başkanı Powell, "Önümüzdeki yol son derece belirsiz" şeklinde değerlendirdi.
Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Powell'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
Son aylarda ekonomik toparlanmanın hızı yavaşladı
Toparlanma genel olarak beklenenden hızlı oldu
Fed bugün tahvil alımları konusunda ilave ileriye dönük rehberlik sağladı
Fed ekonomiye güçlü destek sağlamayı hedeflemektedir
Enflasyonun bir süre yüzde 2 üzerinde seyretmesine izin vereceğiz
Önümüzdeki yol son derece belirsiz
Pandemi enflasyon üzerinde önemli izler bıraktı
Kredi akışının sürmesi elzem
Ekonomiye daha fazla destek sağlamak için esnekliğimiz var
Dünyada önemli derecede dezenflasyon baskıları var
Önden yüklemeli faiz artışı yapmayacağız
Hedeflere ulaşıncaya kadar fed'in para politikası destekleyici kalacak
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