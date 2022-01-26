Powell: Martta faiz artırma niyetindeyiz | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, martta faiz artırma niyetinde olduklarını belirtirken; 'Fed'in piyasalarla etkileşimi etkili' şeklinde değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları şöyle:

-FMOC faizleri yakın zamanda artırmanın uygun olacağına karar verdi.

-Yüksek enflasyon ve güçlü iş gücü piyasası ile birlikte politikamızı ayarlamaya devam edeceğiz.

-Omicron bu çeyrekte kesinlikle ekonomik büyümeyi etkileyecek. Omicron'un hızlı şekilde azalması bekleniyor. Eğer bu vaka dalgası çabuk şekilde geride kalır ise, ekonomik etkileri de çabuk şekilde ortadan kalkar.

-İşgücü piyasasında iyileşme genele yaygın. İşgücü talebi tarihi şekilde güçlü. Ücretler yüksek bir hızla artıyorlar.

-Enflasyon bizim uzun vadeli hedefimizin oldukça üzerinde olmaya devam ediyor. Enflasyonun yıl içinde düşmesini bekliyoruz.

-Yapabileceğimiz en iyi şeyin uzun süreli bir büyümeyi desteklemek olduğunu düşünüyoruz, bu fiyat istikrarını gerektiriyor. Ekonominin beklentilere paralel şekilde gelişip gelişmediğini dikkatle izliyoruz.

-Enflasyon ve istihdam verileri ışığında artın ekonomisin yüksek seviyelerde desteğin sürdürülmesine ihtiyacı kalmadı. Yüksek enflasyona karşı duyarlı, dikkatli olmaya devam edeceğiz ve uygun şekilde tepki vereceğiz. Bilanço azaltımı faiz artırımları başladıktan sonra olacak. Bilançonun küçültülmesine ilişkin zamanlama ve hız konusunda karar almadık.

- Politika faizinin patikasını öngörmek imkansız. Veriler ve gelişen görünüm bizi yönlendirecek. Şu anda her iki yönde de riskler var. Piyasa ile mümkün olduğunca açık şekilde iletişim içinde olmaya çalışacağız. Ekonomi 2015'den çok farklı bir durumda, ekonomi şu anda çok daha güçlü.

- Hem maksimum istihdam hem fiyat istikrarı hedeflerimiz bize oldukça destekleyici para politikasından artık uzaklaşmamız gerektiğini söylüyorlar. İş gücü piyasası maksimum istihdam hedefimiz ile tutarlı.

- Mali politika bu yıl büyümeyi daha az destekleyici olacak. Mali politikanın büyümeye katkısı ciddi şekilde daha düşük olacak, enflasyonun frenlenmesine yardım edecek.

"MART TOPLANTISINDA FAİZİ ARTIRMA NİYETİNDEYİZ"

Powell konuşmasına şöyle devam etti:

- Yüksek enflasyonu kök salmasını imkan vermemek için araçlarımızı kullanmaya hazırız. Bu toplantıda bilançonun küçültülmesine ilişkin karara yön verecek şeyleri bir araya getirdik. Bilançonun küçültülmesi konusunda uygun zamanda daha fazla bilgi vereceğiz.

- Gelecek toplantılarda bilançonun küçültülmesi konusunda daha fazla detay tartışılacak. Cari ekonomi, bizim son seferinde yaptığımızdan daha erken ve daha hızlı hareket edebileceğimiz anlamına geliyor. Bilançonun öncelikle yeniden yatırıma yönlendirilen ana paranın azaltılması ile daraltılmasını istiyoruz.

- Piyasa iletişimimiz çalışıyor. Bilançonun daraltıma büyüklüğü, hızı ve bileşiminin hala tartışılması gerekli. Faiz oranlarını artırıp artırmama konusunda Mart toplantısında karar verme niyetimiz var. Mart toplantısında faizi artırma niyetindeyiz. Enflasyonun nasıl hareket ettiğine tepki vereceğiz.

- Eğer ekonomide durum düşündüğümüzden farklı olur ise, bilanço planı gerektiği şekilde değiştirilir. Şimdi varlık alımlarını durdurma ve sonra bilanço daraltmaya başlama zamanı. Bilanço daraltma düzenli ve öngörülebilir olacak. Bilanço daraltma gelecek 2 toplantıda tartışılacak.

- Faizler konusunda işimizi yoluna koyduktan sonra, bilanço daraltmaya yöneleceğiz. Yüksek enflasyonun uzun süreli olması riski var, ancak bu bizim temel senaryomuz değil. Enflasyonu aşağı getirmek konusunda bizim kendi üzerimize düşeni yapmamız gerekli. COVID sona ermedi, gelişmeye devam edebilir ve büyümeye zarar verebilir.

- Tedarik zincirinde daha fazla sorun ortaya çıkma riski var. Doğu Avrupa'daki durum bir başka risk. Aralık toplantısında bu yana enflasyonda durum biraz daha kötü. Eğer enflasyon daha da kötüleşir ise bunu düzeltmemiz gerekir. Önemli oranda daha az destekleyici politikaya doğru gitmemiz gerekli.

FED BU YIL PİYASALARIN CANINI SIKACAK

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Fed bugün faizleri beklendiği gibi yüzde 0.25 oranında tuttu. Fakat artık mart ayında faiz artırımlarının başlanacağını görüyoruz. Faiz artırım miktarı ise, enflasyona bağlı olacak. Buradaki kritik nokta, bilanço daraltılmasına yönelik açıklamalardı. Başkan Powell, faiz artırımından sonra bilanço daraltımı için zaman ve miktar programını açıklayacaklarını söyledi.

Fed, mart ayında tahvil alımlarını bitiriyor. Martta faiz artıracak. Sonrasında da, bilanço daraltmaya başlayacak. Tüm bu maddeler piyasalarda sıkılaşma sağlayacaktır. Bu durum yıl içerisinde dolar endeksi için pozitif, riskli varlıklar için negatif yapacaktır. Aralık ayında da söylediğim gibi bu yıl içerisinde riskli varlıklardaki yükselişler satış, dolar endeksindeki düşüşler ise alış fırsatı verecektir. Tabii bunu bir strateji dahilinde gerçekleştirmek gerekiyor.