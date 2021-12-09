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Portföy yönetim sektörü 483 milyar TL’ye ulaştı

09.12.2021 - 15:42 | Son Güncelleme :
Portföy yönetim sektörü 483 milyar TL’ye ulaştı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan portföy yönetim şirketlerinin 2021 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre, portföy yönetim sektörünün yönettiği toplam fonlar, bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 32,4 oranında büyüyerek 482.6 milyar liraya çıktı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), portföy yönetim şirketleri 2021 yılı üçüncü çeyrek raporunu yayımladı. TSPB tarafından açıklanan rapor; bu yılın ilk dokuz ayı itibarıyla yatırımcıların sermaye piyasalarına olan ilgisinin etkisiyle, portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen fonlardaki büyümenin güçlü bir şekilde sürdüğünü ortaya koydu.

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İHA'nın haberine göre; TSPB’nin portföy yönetim şirketleri faaliyet verileri ve finansal tabloları üzerinden gerçekleştirdiği analizlere dayanan raporuna göre; 2020 yılı sonu itibarıyla 364.6 milyar lira olan portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen portföy büyüklüğü, yüzde 32,4 oranında artarak bu yıl eylül sonu itibarıyla 482.6 milyar liraya ulaştı. TSPB verilerine göre, söz konusu dönemde emeklilik fonları portföyündeki büyüme yüzde 12 ile sınırlı kalırken, yatırım fonları portföyünde ise yüzde 55 oranında hızlı bir büyüme gerçekleşti.


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