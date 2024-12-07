Pluxee-Pazarama işbirliği sürüyor

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İşbirliği kapsamında kullanıcılar, Pluxee üzerinden elde ettikleri hediye bakiyelerini Pazarama’da online alışveriş puanına dönüştürebiliyorlar. Kullanıcılar, hediye bakiyelerini Pazarama uygulamasında veya Pazarama web sitesi üzerinden görüntüleyip harcayabiliyorlar. İşbirliğiyle ilgili detayları anlatan Pluxee Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt, “Araştırmalara baktığımızda, e-ticaret platformları yüzde 34 ile çalışanlar tarafından hediye çeklerinin kullanımında en çok tercih edilen ikinci alan. Biz de Pluxee olarak, tüketicilerin tercihlerini takip ederek ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Pazarama ile işbirliğimiz giyim, aksesuvar ve elektronik gibi birçok kategoriyi kapsıyor. İş Bankası çalışanları için özel çözümler tasarladık. Çalışanlarına hediye vermek isteyen firmalar için önemli bir alternatif sunduğuna inandığımız bu işbirliğini büyüterek devam ettirmek bizim için çok kıymetli” dedi.