Plastik poşette gözler 25 kuruşta

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‘SEÇİM YOK FİYAT ARTSIN’ DİYECEKLER

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü başkanlığında perşembe günü Ankara’da yapılacak Plastik Poşet Komisyonu’na TOBB, TESK, PAGEV, tüketiciler ile perakendeci dernekleri katılacak. Toplantıda 2019’dan bugüne tüketiciden 25 kuruş olarak alınan plastik poşet ücreti masaya yatırılacak. PAGEV’in 25 kuruşluk fiyatın artmaması önerisiyle masaya oturacağı, marketleri temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği’nin ise fiyatın artması yönünde görüş bildireceği öğrenildi. Marketlerin, poşet fiyatları artarken poşetten alınan tüketici payının 5 yıldır artmaması nedeniyle maliyeti tamamen kendilerinin üstlenmek zorunda kaldıkları, önümüzdeki yıl herhangi bir seçim olmayacağı göz önüne alındığında bu yıl fiyatların artmasının önünde engel olmadığı savıyla gelecekleri belirtiliyor. PAGEV ise “Fiyatı artırmak dar gelirli tüketiciyi zora sokar. Orta ve üst gelir grubu zaten poşet fiyatına bakmaksızın ihtiyacı kadar poşeti satın alır ama dar gelirli alamaz” savıyla tüketici payının artmaması gerektiğini söyleyecek.

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YÜZDE 44 ARTABİLİR

Çevre Kanunu uyarınca, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli hale gelen market poşetlerinden alınacak geri kazanım payı (GEKAP), her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak Geri Kazanım Payı Tebliği ile market poşetlerinden alınacak payın da yaklaşık yüzde 44 seviyesinde çıkan yeniden değerleme oranında artarak 60 kuruştan 86 kuruşa çıkacağı tahmin ediliyor. Marketler, 2024’te bir poşetin kendilerine 60 kuruşluk geri kazanım payıyla birlikte 1 lira 35 kuruşa mal olduğunu savunuyor.