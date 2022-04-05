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‘Piyasaya yeni kredi çözümleri gerekiyor’

05.04.2022 - 08:19
‘Piyasaya yeni kredi çözümleri gerekiyor’ | Ekonomi Haberleri

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), dün iş dünyasıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bursa’da gerçekleşen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de katıldı.

Toplantıda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da bir konuşma gerçekleştirdi. “Döviz spekülasyonlarının yaşandığı bir dönemde kur korumalı hesabın devreye alınması çok doğru bir hamleydi” diyen Burkay, “Finansmana sahip olmakta sorunlar yaşanmaktadır. İşletmelerimiz için kamu bankalarının yeni krediler sunması finansman arayışına çözüm olacaktır. Sürdürülebilir bir yatırım için yeni krediler sağlanmalıdır” dedi. Burkay ayrıca, yeni yılla birlikte yaşanan enerji kesintilerinin enerjide arz güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu da vurguladı.

SAVAŞ DENGELERİ BOZDU

Burkay, “Küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de başta pandemi ve savaşlar olmak üzere hepimiz zorlanıyoruz. Bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok kıymetli. Bu anlamda sorunlarımıza çözüm aranan, bizlerin dinlendiği bu istişare toplantıları bizim için çok önemli. Tedarik zincirlerinin kırılması ve arz-talebi bozan küresel salgın döneminde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı ekonomiyi tehlikeye soktu. Her iki ülke ile de barış içinde olan Cumhurbaşkanımızı bizler de desteklemekteyiz. ABD’de son 40 yılın, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde ise son yılların en kötü enflasyonu yaşanmaktadır. Başta ekonomi olmak üzere yatırımlara önem vermek, başta enerji olmak üzere yeni girişimlerde bulunmak önemli bir süreç olacaktır” şeklinde konuştu.

KATMA DEĞERLİ İHRACAT

Burkay sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yılı 225 milyon dolarlık rekor bir ihracatla kapattık. Küresel ölçekte pozitif ayrışan ülkeler arasında yer aldık. Bursa olarak biz de 8 milyar dolarlık ticaret fazlasıyla, ülkemize 24 milyon dolarlık bir katkı sağladık. Dünyaya sadece ucuz ihracat yapan bir ülke olarak değil, yüksek katma değeri olan bir ülke olarak ihracat yapmalıyız.”


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