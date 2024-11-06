Piyasaların gözü ABD seçimlerinde

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Trump başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

FED’İN KARARI VE POWELL BEKLENİYOR

Seçim gününde ABD vadeli endeksleri artıda seyrederken; başkanlık seçiminin başa baş bir görüntü çizmesiyle hisse senetlerinde gün içinde etkili olan yükselişi kalıcı olamadı; tahviller değer kazandı ve dolar değer kaybetti. Önceki günü yüzde 3.2 yükselerek 75.2 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 0.2 düşüşle 75 dolardan işlem gördü.

Piyasalar, Trump’ın ticaret konusundaki korumacı politikalarının özellikle enflasyonu yükseltebileceği ve dünyanın en büyük tüketici piyasası olarak görülen ülkede ihracata darbe vurabileceği konusunda endişeli. Tahviller ve dolarda seçimler sonuçlandığında büyük hareketler görülmesi bekleniyor.

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Analistler ayrıca, yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını belirterek, ülkede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların odağında yer aldığını söylüyor. Fed’in perşembe günü açıklayacağı politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydeden analistler, aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını ifade ediyor.