Piyasalarda Bessent rüzgârı

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Amerika’da seçimden zaferle çıkan Donald Trump’ın küresel piyasalarda yarattığı etki sürüyor. Son olarak Trump’ın bir hedge fon yöneticisi olan Scott Bussent’i hazine bakanı adayı olarak göstermesi küresel piyasalarda pozitif hava esmesine neden oldu. Piyasalar yeni haftaya yükselişle başladı. Haftanın ilk işlem sabahında MSCI Asya Pasifik Endeksi Japonya, Güney Kore ve Avustralya hisseleri öncülüğünde yüzde 1 artıya geçti. Bitcoin hafta sonunda yaşanan bir düzeltmenin ardından yükselişine bu hafta da devam etti.

SOROS’UN ORTAĞIYDI

Piyasaların Bessent’e ‘yüksek kredi’ vererek olumlu satın almasının ardında yatan neden, hazine bakanı adayının sektörün içinden bir isim olması. 1962 doğumlu Bessent, seçim öncesi dönemde Trump’ın en büyük bağışçıları arasındaydı. Aday ayrıca ünlü yatırım şrketi Soros Fund Management’ta ortak ve küresel bir makro yatırım şirketi olan Key Square Group’un da kurucusuydu. Yale Üniversitesi mezunu olan Bessent’in, 2006-2011 yılları arasında Yale’de ekonomi tarihi alanında yardımcı doçent olarak ders vermesi de piyasalar açısından pozitif algılanan bir başka özellik.

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VERGİ AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

ABD hazine bakanı adayı Scott Bessent’in Trump’ın kendisini aday göstermesinin ardından yaptığı ilk açıklamalar da dikkat çekici oldu. Bessent, Trump’un seçim öncesinde verdiği vergi indirimleri ve tarife taahhütlerini yerine getirmeye odaklanacağını açıkladı.

Hazine bakanı adayı Wall Street Journal’a yaptığı konuşmada, tarifeler koymanın ve harcamaları azaltmanın da gündemlerinde yer aldığını söyledi ancak bu konuda ayrıntıya girmedi. Haberde ayrıca, deneyimli hedge fon yöneticisi “doların dünya rezerv para birimi statüsünü korumak” için de çalışacağını söyledi.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul, küresel borsalardan pozitif ayrışmaya devam etti. İlk işlem gününün sabahına yüzde 0.7’lik yükselişle başladı. Gün içinde yüzde 1.3’ün üzerine çıktı. Pozitif ayrışmanın arkasında Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu’nda ve PPK açıklamasında aralık ayında faiz indirimi için kapıyı aralamasının payı büyük. BIST 100 endeksi haftanın ilk gününü yüzde 1.15 değer artışıyla 9.659 puandan kapattı.

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Öte yandan dövize endeksli mevduatın tarihi zirvelerinden düşüşü devam ediyor. Enflasyonla mücadelede reel değerli TL’yi en önemli enstrüman olarak kullanan Merkez Bankası yatırımcının TL’ye ilgisini artırdı. BDDK verilerine göre standart TL mevduatın payı yüzde 57.45 ile sekiz yılın zirvesine çıktı.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Altın, Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanışın güvenli liman talebini artırmasıyla geçen hafta 20 ayın en yüksek sıçramasını yaptıktan sonra haftanın ilk işlem gününde sert düşüş gösterdi.

Altın fiyatları geçen hafta yüzde 6 artış göstermesinin ardından yönünü aşağı çevirerek yüzde 1.65 düşüş yaşadı. Spot piyasada haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin 670 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 3 bin 18 TL’nin üzerinde seyrediyor.