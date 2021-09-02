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Piyasalar bu veriyi bekliyor

02.09.2021 - 09:24
Piyasalar bu veriyi bekliyor | Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından yarın yine ABD'de yayımlanacak ağustos ayı istihdam raporundaki verilere odaklandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik belirsizlikler sürerken, Fed'in kararlarında enflasyon gibi önemli bir etkiye sahip istihdam verileri piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici oluyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı ağustosta 374 bin kişi arttı. Söz konusu artışa rağmen piyasa beklentilerinin çok altında kalan özel sektör istihdamının 613 bin artması öngörülüyordu.

Analistler, özel sektör istihdamında ağustos ayı verisinin iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yavaşladığını gösterdiğini belirterek, yarın açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklendiğini kaydetti.

Para politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin beklentiler piyasaların ana gündemini oluştururken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dün yaptığı açıklamada Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını 2025'e kadar sabit tutmasının, tahvil alımlarının ise en az 2024'e kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

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Avro bölgesinin halihazırda bazı geçici enflasyonist baskılar yaşadığına işaret edilen açıklamada, ECB'nin yüzde 2'lik simetrik enflasyon hedefine dayanarak fiyat baskılarının 2025'ten önce faiz artışlarını tetikleyecek kadar sağlamlaşmasının beklenmediği belirtildi.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun toplantısında, daha önce belirlenen ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam etme kararı alındığı açıklandı.

Bu gelişmeler ve dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden gelen karışık sinyallerle dün borsalarda dalgalı bir seyir izlenirken, Brent petrolün varil fiyatı 70,0-72,5 dolar bandında hareket etti ve 71 doların hemen üzerinde dengelendi.

Dün ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artışla 59,9'a yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Verilerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,14 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Böylece teknoloji hisselerindeki yükselişle Nasdaq endeksi kapanışta bir kez daha rekor tazeledi.

Avrupa borsalarında ise Almanya hariç yükselişler görüldü. İmalat sanayi PMI verisi, neredeyse tüm Avrupa'da ağustos ayını düşüşle tamamlarken, Almanya'da perakende satışlar, mayıs ve hazirandaki güçlü artışın ardından temmuzda yüzde 5,1 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,18 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 yükselirken, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,07 düşüş kaydetti.

Bugün Asya pay piyasalarında da karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün açıklanan büyüme verisinin ardından alıcılı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak günü 1.474,13 puandan tamamladı. Dün 8,2761 ile 11 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL ise 8,30'un hemen altında dengelendi.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde baz etkisiyle yüzde 21,7 büyürken, verinin alt kalemleri de 2021 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesini sağladı.

Ekonomistler, tüketim, yatırım ve ihracat kalemlerinden gelen sinyallerin gelecek dönem açısından umut verdiğini ifade ederek, 2021 sonunda yüzde 8 ila 9,5 arasında bir büyüme rakamına erişilebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde ihracat, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı ÜFE
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi
17.00 ABD, temmuz ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri


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