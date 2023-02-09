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Pimco'ya göre ABD ekonomisi resesyona sürükleniyor

09.02.2023 - 09:43 | Son Güncelleme :
Pimco'ya göre ABD ekonomisi resesyona sürükleniyor | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisinden olumlu veriler gelse de dünyanın en büyük tahvil fonu yöneticisi Pimco, ABD ekonomisinin ılımlı resesyona gireceği beklentisini yineledi.

Dünyanın en büyük tahvil fonu yöneticilerinden Pimco, ABD'ye ilişkin resesyon beklentilerini koruyor. Şirket, son verilerin dayanıklılık işaret ettiğini gösterse de ABD ekonomisinin resesyona doğru gitmekte olduğunu savundu.

Pimco Ekonomisti Tiffany Wilding'in değerlendirmesine göre, resesyonun büyük olasılık olarak önlerinde durduğunu söyledi.

Wilding yaptığı açıklamada "Son veriler ABD'de ılımlı resesyon görünümünü değiştirmedi. Resesyonun zamanlaması sadece ötelendi" dedi.


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